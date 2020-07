OL - Rudi Garcia répond à Grégory Coupet

Pointé du doigt par Grégory Coupet lors de sa présentation à Dijon, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL, a tenu à lui répondre au cours d'un entretien pour Le Progrès. Alors que l'entraîneur des gardiens expliquait n'avoir aucun atomes crochus avec lui, le technicien rhodanien assure qu'il voulait le conserver cette saison.

"Je me suis déjà exprimé, et je répète donc que le club et moi voulions garder Grégory Coupet. Le club lui a fait une proposition de prolongation d’une année, en cohérence avec tous les autres membres du staff, dont le contrat se terminera à la fin de la saison. Il a décidé de partir" a-t-il déclaré. "On a aujourd'hui avec Christophe Revel un très bon entraîneur de gardiens, très innovant. Nos gardiens vont progresser avec lui. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus".