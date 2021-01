OL - Rudi Garcia répond aux critiques sur Anthony Lopes

À deux jours du derby retour sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (J21 Ligue 1), Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, n'a pas mis de l'huile sur le feu. De passage en conférence de presse en ce vendredi après-midi, le tacticien lyonnais s'est essentiellement concentré sur le dossier Anthony Lopes (30 ans, 20 matches joués en Ligue 1 cette saison). Cible de critiques depuis plusieurs semaines pour ses sorties musclées et même de "règlements de comptes personnels" selon son entraîneur, le dernier rempart des Gones peut compter sur le soutien indéfectible de son technicien, qui a une nouvelle fois volé à son secours.

À lire aussi : Juninho prend la défense d'Anthony Lopes

"On a surtout besoin de laisser Antho tranquille, ça commence à bien faire. On m'a rapporté. C'est plutôt des règlements de compte personnels en ce moment, laissons-le tranquille, il fait son job, il le fait bien. C'est des faux débats qui se font en ce moment. Je n'ai pas tout entendu, tout lu, mais vous savez mieux que moi, vous ferez la part des choses entre des analyses objectives et des règlements de compte", a indiqué le technicien rhodanien, avant de conclure : "Il aurait pu venir en conférence de presse vous voir, il l'avait fait au match aller, mais à cause de ces conneries médiatiques il a préféré, on a préféré, le laisser tranquille".