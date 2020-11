OL - Rudi Garcia répond aux critiques sur le jeu des Lyonnais

L'Olympique Lyonnais reçoit le Stade de Reims ce dimanche à 13 heures dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1. Depuis le début de saison, les Gones sont capables du meilleur comme du pire mais surtout les joueurs de Rudi Garcia ne parviennent pas à trouver quel jeu adopter. Entre une équipe de contre ou plutôt un collectif favorable à la possession, l'entraineur lyonnais a tenu à évoquer le style de jeu de l'OL.

"L’essentiel est que l’équipe est capable d’avoir deux visages, avec ou sans la possession. Le souci est qu’on n’était pas efficace car on avait les situations devant le but. On a battu certains adversaires en étant plus efficace sur des actions rapides. On gagne plus facilement sur la durée en jouant bien, c’est ma philosophie. On ne peut pas mal jouer et prendre 13 points sur 15" a déclaré le technicien rhodanien.