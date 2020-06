OL - Rudi Garcia répond aux piques d'Adil Rami

Au cours d'un live Instagram avec Ludovic Obraniak pour L'Equipe, Rudi Garcia, entraîneur de l'OL, a répondu aux piques d'Adil Rami. Le technicien ne veut pas s'éterniser sur les propos de son ancien joueur, qu'il a eu à Lille et à Marseille. Selon lui, le Champion du Monde 2018 est "devenu un people".

"Adil, j'ai donné, c'est bon... Adil, je l'adore parce que, comme je l'ai dit, je serai lié avec tous ceux du doublé de 2011 à vie et je ne retiens que les bons moments, et il a été énorme lui aussi au LOSC. Et puis il m'a fait une saison énorme à Marseille, l'année où on est allés en finale de Coupe d'Europe (l'OM a été battu 0-3 par l'Atlético de Madrid en finale de la Coupe de l'UEFA en 2018)" lâche Garcia. "Après, il nous a fait ce qu'Adil peut faire de temps en temps quoi... C'est devenu un people et plus un joueur de foot. Mais voilà, je préfère garder les bonnes choses des gens avec qui j'ai vécu des grands moments. Et Adil, je suis content d'en parler aujourd'hui, ça fait partie de ma construction personnelle de coach".