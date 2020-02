OL - Rudi Garcia répond aux supporters

Après Juninho et Jean-Michel Aulas, Rudi Garcia a évoqué la banderole virulente des supporters lyonnais, ce dimanche, à l'encontre du club. L'entraîneur de l'OL avoue qu'il a été "un peu surpris" de ce timing, à trois jours d'un match couperet face à la Juve.

"Vous avez vu que mon Président et le directeur sportifs sont intervenus. On a été un peu surpris car on pensait qu'il venait nous encourager, nous recharger à bloc comme les joueurs le sont. On va donner le meilleur de nous-même demain soir pendant 95 minutes" a-t-il simplement déclaré.