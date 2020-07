OL - Rudi Garcia reste méfiant vis-à-vis de la Juve

L'Olympique Lyonnais affrontera la Juventus de Turin en huitième de finale retour de Ligue des Champions (victoire 1-0 de l'OL à l'aller) le 7 août prochain. Interrogé au sujet de la récente baisse de régime du leader de Serie A, Rudi Garcia, l'entraîneur de Lyon, s'est montré très méfiant à l'égard des hommes de Maurizio Sarri qui restent sur deux matchs nuls.

"C’est la Juve… On a toujours l’impression qu’elle va moins bien, mais en allant moins bien, elle a pris des points d’avance en championnat. Même en étant peut-être un peu moins bien, elle a réussi à ne pas perdre son match contre l’Atalanta et à distancer la Lazio" a-t-il prévenu en conférence de presse ce mercredi, avant d'ajouter : "ils se dirigent tranquillement vers un titre de plus, et ça suffit à situer la qualité de cette équipe et de l’effectif", a estimé Garcia.