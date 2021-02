OL - Rudi Garcia revient sur la déclaration de Jean-Michel Aulas

Chez nos confrères de RMC Sport, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, a annoncé que le parcours de Rudi Garcia, cette saison sur le banc de touche rhodanien, "milite pour prolonger l'avenir". En conférence de presse, l'entraîneur des Gones, qui sera en fin de contrat au 30 juin, n'a bien évidemment pas pu échapper à des questions sur ce sujet.

"Le président a confirmé ce que l'on dit depuis très longtemps, c'est-à-dire que l'on a convenu ensemble de se revoir quand ce sera le moment pour parler de la suite, et certainement en fin de saison. Jusque-là, il n'y a pas que le prochain match qui compte, et de rentrer dans les trois en fin de saison. Il n'y a rien d'autre qui importe", a fait savoir le tacticien lyonnais, convaincu que cette situation n'influera pas sur la fin de saison de l'OL : "Je ne crois pas, à partir du moment où toutes les composantes sont d'accord. Il n'y a pas de problèmes particuliers, quand bien même il y a des tendances, chez moi, et chez eux. Mais je les garde pour moi, et ils les gardent pour eux, donc tout va bien. Ce qui compte, c'est d'être transparent ensemble, et on l'a été, et on se donnera rendez-vous quand ce sera le moment".