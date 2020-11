OL - Rudi Garcia revient sur la polémique visant Anthony Lopes

Dimanche dernier sur la pelouse du SCO Angers (0-1), lors de la 11ème journée de Ligue 1, Anthony Lopes, le gardien portugais de l'Olympique Lyonnais, était sorti le genou en avant et avait violemment percuté Romain Thomas, le défenseur central du club angevin, dans le dos, faisant naître une grosse polémique sur cette sortie jugée dangereuse par certains observateurs. En conférence de presse ce vendredi après-midi, Rudi Garcia, l'entraîneur rhodanien, est revenu sur ce sujet.

"Le problème de cette polémique avec Anthony Lopes est celui de l'arbitrage dont il fera désormais l'objet. Depuis leur plus jeune âge, les gardiens apprennent à sortir avec un genou plié car ils sont exposés quand ils sont en l'air. J'ai revu les images. Il n'y a pas de débat, il y a un joueur qui ne saute pas et un gardien qui regarde le ballon et qui va le chercher dans des conditions logiques", a estimé le tacticien des Gones.