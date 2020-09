OL - Rudi Garcia s'attarde sur la gestion des jeunes

En conférence de presse cette après-midi, à la veille de la réception du Nîmes Olympique, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, s'est attardé sur sa gestion de jeunes. Heureux des récentes prestations de ses jeunes éléments, le technicien rhodanien compte bien continuer sur cette lancée dans les semaines et mois à venir.

"Les jeunes font partie de l’effectif. Nous nous concentrons beaucoup sur l’éclosion de nos pépites. Quand je pense qu’un jeune joueur est prêt, je pousse mes dirigeants à ne pas recruter à son poste", a lancé l'entraîneur lyonnais face à la presse. "À Montpellier, Jean Lucas, Rayan Cherki et Melvin Bard ont été très performants et ils marquent des points à chacune de leur apparition. Au-delà de ces trois joueurs, les cinq changements ont été très important, c’est exactement ce que j’attend de mon banc. Tous les entrants ont beaucoup apporté, et même si nous n’avons pas gagné, c’est la voie à suivre pour le futur", a ajouté Rudi Garcia.