OL - Rudi Garcia salue la performance de Rayan Cherki

Auteur de deux buts et une passe décisive hier contre Sochaux en Coupe de France (5-2), Rayan Cherki (17 ans) a été l'homme fort de la victoire de l'Olympique Lyonnais. Son entraineur Rudi Garcia a salué sa prestation après la rencontre en conférence de presse.

"On ne parle pas de ses buts, il les a mis, c'est très important pour lui, je souhaitais qu'il marque. Je le juge plus sur l'ensemble de son match. Il m'a beaucoup plu sur son placement et ses déplacements, que ce soit sur le plan défensif ou offensif. Il a joué simple jusqu'aux 30 derniers mètres, puis il a percuté comme il sait le faire. Une de ses qualités, c’est aussi le un contre un dans les zones où il sait le faire. C’est un match abouti pour Rayan. C’est une belle satisfaction", a confié le technicien lyonnais.