OL - Rudi Garcia salue la pugnacité de Jean-Michel Aulas

Jean-Michel Aulas n'a pas ménagé sa peine, depuis le début de la crise, pour faire entendre sa position, à l'opposée de la décision prise par les instances d'arrêter la saison de Ligue 1. Un exemple à suivre pour Rudi Garcia, qui espère que ses joueurs feront preuve de la même "pugnacité" sur le terrain lors de la reprise.

"Il a souvent été seul et petit à petit on a vu comment l'opinion publique et ses confrères ont changé d'avis. En toute logique je dirais, puisqu'on voit que les autres championnats reprennent", a souligné l'entraîneur lyonnais en conférence de presse, ce mercredi. "L'urgence, c'était d'attendre. On aurait pu prendre la même décision plus tard si on estimait que c'était la bonne, mais il fallait attendre. Le président est pugnace, il s'est battu sur le terrain médiatique, nous allons devoir être à la hauteur de notre côté sur le sportif."