OL - Rudi Garcia satisfait de la montée en puissance de ses hommes

Après sa victoire face au Celtic samedi soir, l'Olympique Lyonnais a confirmé sa montée en puissance hier face à La Gantoise (3-2). Les Gones, dominateurs, ont toutefois encaissé deux buts sur deux erreurs individuelles qui ont offert deux pénaltys aux Belges. S'il est mécontent de ces cadeaux, Rudi Garcia reste satisfait de ce qu'il voit dernièrement sur les terrains.

"Le premier point positif c'est d'avoir gagné. C'est toujours difficile de faire un résultat ici. On a marqué trois buts magnifiques, ce sont de grosses satisfactions. On a encore des réglages à peaufiner et notamment les deux interventions dans la surface qui nous ont coûtés deux pénaltys alors que l'adversaire n'avait pas d'occasion. On a baissé le pied dans le dernier quart d'heure" explique Garcia. "Que ce soit le contenu face au Celtic et ce soir, c'est un bon contenu, c'est cohérent. La manière est bonne. Il y a quelques détails importants, qui sont plutôt négatifs, à gommer car contre la Juve ou le PSG on aura le droit à aucune erreur. Il faudra progresser là-dessus".