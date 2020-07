OL - Rudi Garcia satisfait du 3-5-2

Après la victoire 2-1 face au Celtic Glasgow, Rudi Garcia est passé en conférence de presse. Et l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais s'est montré plutôt satisfait du 3-5-2 utilisé face aux Ecossais. "On doit être plus tueurs, mais il y a plein de satisfactions. Le système est un peu hybride, on a parfois relancé à 4. Il faut qu'on trouve les bonnes distances, mais ça peut faire mal à l'adversaire d'avoir ce système caméléon".

Toutefois, le technicien regrette, évidemment, le but encaissé en fin de match par Elyounoussi, mais aussi le manque de réalisme en attaque. "Je me serais bien passé d'avoir encaissé ce but. On aurait dû gagner plus largement, on en a eu les possibilités. On s'est un peu endormi, on est tombé dans la facilité, et on ne pourra pas se le permettre face à Paris ou la Juve."