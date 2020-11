OL - Rudi Garcia savoure cette victoire tout en maîtrise face à Reims

Large vainqueur de Reims (3-0) ce dimanche après-midi, l'Olympique Lyonnais recolle à deux points du Paris Saint-Germain au classement. Les Gones, qui ont surtout profité de l'exclusion de Cassama à la demi-heure de jeu, ont pu déroulé leur football, pour le plus grand plaisir de Rudi Garcia. L'entraîneur de l'OL était ravi de ce succès en conférence de presse.

"C'est un match bien maîtrisé. Déjà, à onze contre onze, nous avions marqué et trouvé les montants. On ne peut pas parler de match référence en jouant une heure à onze contre dix. Hormis l'occasion de Cafaro au début de la rencontre, nous avons maîtrisé. Tous nos attaquants ont participé au score qui aurait pu ou dû être plus large. Offensivement, tout a été positif mais c'est aussi la deuxième fois que nous ne concédons pas de but. Tout le monde est concerné et donne le meilleur pour le collectif" explique Garcia. "Chacun a été bien dans son rôle pour bâtir la victoire. Et pour une fois, nous avons marqué vite. Cela a permis de préserver les joueurs avertis et sous la menace d'une suspension. Il faut continuer sur cette dynamique et regarder vers le haut. Il faut enchaîner les victoires. C'est la première fois que nous gagnons trois fois de suite. Comme à Angers, nous avions une opportunité de (remonter au) classement. Nous l'avons saisie".