OL - Rudi Garcia savoure mais ne s'enflamme pas

Après la victoire sensationnelle de l'Olympique Lyonnais face à Manchester City hier soir en quart de finale de la Ligue des Champions (3-1, résumé), Rudi Garcia a savouré ce succès au micro de RMC Sport. "Je suis en train de vivre beaucoup de bonheur" s'est-il enthousiasmé dans un premier temps. En revanche, il a tenu à rappeler qu'il "reste des étapes à franchir".

"Je me dis que je suis dans le vrai mais il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin. Nous ne sommes que qualifiés pour les demi-finales et rien d’autre. Il nous reste des étapes à franchir et on va tenter de les franchir. Si on affiche cet état d'esprit, on a peut-être notre mot à dire lors de la demi-finale. On va s’y préparer" a finalement conclu le technicien rhodanien plein d'ambitions.