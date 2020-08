OL - Rudi Garcia se fâche sur la gestion des jeunes !

Critiqué pour sa confiance limitée dans les jeunes joueurs, l'entraîneur de l'OL conteste et défend son bilan.

Cette réputation lui colle à la peau. Depuis plusieurs années, plus précisément son retour en France lors de sa signature à l'OM à l'automne 2016, Rudi Garcia est taxé de nourrir une certaine défiance vis-à-vis des très jeunes joueurs. Ce reproche, qui lui avait été fait avec Maxime Lopez (22 ans) et Boubacar Kamara (20 ans) lors de son passage en Provence, parcourt désormais les travées du Groupama Stadium, à Lyon, où les départs d'Amine Gouiri à Nice et Pierre Kalulu au Milan n'ont pas été digérés par certains.

Le sujet a été abordé jeudi soir, lors du passage de Garcia dans l'émission "OL Night System", diffusée sur la chaîne du club. Et l'entraîneur des Gones ne l'a pas éludé, loin de là. "C'est bien que tu me poses cette question, ça va me permettre de me fâcher", a d'abord plaisanté Garcia en s'adressant au présentateur d'OLTV. "J'ai l'impression ici que quand tu fais jouer deux joueurs, il faudrait en faire jouer quatre, que quand tu en fais jouer quatre, il faudrait en faire jouer huit... Arrêtez un petit peu avec ça quoi..."

Garcia : "Il faut arrêter de me gonfler avec ça"

L'ancien entraîneur du LOSC et de la Roma a ensuite rappelé ses antécédents avec des joueurs qui ont éclos sous ses ordres. "Je n'ai plus à prouver que Hazard, Gueye, Digne, Origi, c'est moi qui les ai fait jouer à Lille, que Florenzi et Pellegrini, qui sont devenus internationaux, c'est moi qui les ai fait jouer à Rome, que Kamara et Maxime Lopez, c'est moi qui les ai fait jouer à Marseille et que Rayan Cherki, Maxence Caqueret et Melvin Bard, c'est moi qui les ai fait jouer ici et personne avant moi", a-t-il énuméré. "Donc, ne me faites plus tuuuut avec ça (sic) !"

Sans évoquer le cas de Gouiri, Garcia s'est exprimé sur le départ de Kalulu. "L'important c'est d'avoir de la place dans un effectif pour les jeunes et c'est aussi pour ça que, quand il y a trois latéraux droits à l'Olympique Lyonnais, Pierre Kalulu décide d'aller ailleurs", a-t-il expliqué. "Moi, je ne rejette la faute sur personne, mais il faut arrêter de me gonfler avec ça ! Les jeunes, je les adore, ils sont là, ils sont bons et je les fais progresser pour qu'ils deviennent l'avenir de l'Olympique Lyonnais. C'est ce qui va se passer avec ceux que j'ai cités et j'espère que d'autres vont pousser."