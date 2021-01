OL - Rudi Garcia se méfie de l'ASSE, même décimée, et de l'effet derby

Troisième du classement de Ligue 1 (40 points), l'Olympique Lyonnais fermera, dimanche soir (21 heures, Stade Geoffroy-Guichard), les portes de la 21ème journée de championnat avec le derby retour face à l'AS Saint-Etienne, seizième (19 points). Malgré des Verts décimés par les cas de Covid-19, l'entraîneur rhodanien, Rudi Garcia, qui ne "fait pas le règlement", s'attend à un match compliqué face à "une équipe déterminée".

"Je préfèrerais qu’ils aient tous leurs joueurs à disposition, qu’ils aient toutes leurs forces. Peu importe les équipes alignées, ce sera un match disputé et difficile à remporter. Selon moi, il n’y a pas d’équipe affaiblie. L’histoire l’a montré. Un derby, c’est beaucoup d’envie, de motivation. Chacun peut bien figurer. On avait souffert à l’aller. Le retour arrive vite. On s’attend à une équipe déterminée", a indiqué le tacticien lyonnais, et de conclure : "Ils auront des joueurs du cru. On en aura aussi. Le derby est beaucoup plus ressenti par les joueurs formés au club. Des fois, cela peut faire déjouer".