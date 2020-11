OL - Rudi Garcia se moque des critiques

Dominé par Angers SCO durant une bonne partie de la rencontre, l'Olympique Lyonnais a arraché la victoire grâce à un but de Tino Kadewere dans les dix dernières minutes (1-0). Forcément, les critiques continuent de pleuvoir sur les Gones, en difficulté hier, mais Rudi Garcia fait abstraction de tout ça. En conférence de presse, le coach lyonnais a fait savoir qu'il n'allait pas écouter ce qu'il se de disait sur l'OL.

"Ce n'est pas notre meilleur match, on a vu des matches où on a eu énormément d'occasions et on n'a pas gagné. Ce soir, ça n'équilibre pas encore, mais il faut aussi savoir faire preuve d'efficacité. Il faudrait qu'on enchaîne contre Reims le prochain match et qu'on n'écoute pas ce qu'il va se dire surtout" lâche Garcia. "On est passé en cinq matches d'une équipe qui ne valait pas grand-chose à une équipe qui devrait finir première. On va garder les pieds sur terre, rester humbles. On a vu que c'était très difficile de gagner à Angers. Et ce sera très difficile de battre Reims et pourtant c'est ce qu'on voudra faire et on fera tout pour le faire".