OL - Rudi Garcia souhaiterait rester à Lyon 'pour toujours'

Rudi Garcia a visiblement pris ses marques à Lyon. Interrogé par le Corriere dello Sport, l'entraîneur français de l'OL, qui fête ses 56 ans aujourd'hui, a clairement annoncé qu'il se voyait faire sa vie dans le Rhône. "Qu'est-ce que je vais faire après mon passage à l'OL ? Si ça tenait qu'à moi, je resterais ici pour toujours. La ville est belle, le club me plaît. Après, s'ils me demandent de partir, on verra" a-t-il simplement déclaré.

Présent en conférence de presse cet après-midi, le technicien a été invité à réagir à ses propos. "J'ai dit ça pour Lyon mais je l'aurais aussi bien fait dans mon club précédent. Quand j'arrive dans un club je veux y rester le le plus longtemps possible." a-t-il déclaré.