OL - Rudi Garcia sous le charme de Juninho

Invité de l'émission OL Night System sur OLTV, ce lundi soir, Rudi Garcia a abordé de nombreux sujets. Le technicien rhodanien a notamment évoqué sa relation avec le directeur sportif, Juninho. Un homme qu'il tient en haute estime : "J'ai découvert Juni lors de l'entretien que je ne connaissais pas trop. On a parlé football, on a parlé jeu et ça s'est bien passé", a confié l'entraîneur lyonnais, déterminé à réussir aux côtés du Brésilien. "On se complète bien avec Juni. Il a l'enthousiasme, j'ai l'expérience. Parfois je le canalise. J'ai envie de réussir, car j'ai envie qu'il réussisse. Juni c'est l'Olympique Lyonnais, il l'a montré en tant que joueur et le montrera en dirigeant. Je veux en être dans son sillage et l'aider à réussir", a-t-il conclu.