OL - Rudi Garcia sur le pénalty provoqué par Anthony Lopes : "il est victime de sa mauvaise réputation"

Accroché par le Stade Brestois (2-2), l'Olympique Lyonnais peut s'en mordre les doigts. En effet, les Gones menaient 2-1 à 10 minutes de la fin du match avant de réaliser "une triple erreur" selonRudi Garcia, qui amène le pénalty de Brest. Le technicien lyonnais a toutefois jugé qu'il n'y avait pas faute de son gardien, au micro de Téléfoot. "On est déçu car on perd deux points à domicile, surtout sur un match où on est mené à la pause sur un poteau rentrant. On a plutôt été bons dans l'approche de la surface mais pas assez efficaces en première période. Mais quand vous êtes à 0-1 à la pause, que vous arrivez à mener 2-1 à 10 minutes de la fin et qu'on joue en supériorité numérique, on ne doit pas laisser échapper la victoire. C'est en partie de notre faute car on fait une triple faute sur le pénalty, qui pour moi n'en est pas un mais ça reste mon interprétation. On ne doit pas jouer en retrait, on doit protéger le ballon et le gardien doit le dégager. Mais je pense qu'il a eu peur, l'attaquant aussi et personne n'a frappé dans ce ballon. Anthony Lopes ne fait rien si ce n'est qu'il ne tire pas dans le ballon. Je ne sais pas s'il est victime de la mauvaise réputation qu'on lui fait sur ce coup-là" a-t-il déclaré.

En conférence de presse, Rudi Garcia a adopté le même discours, en assistant un peu plus sur la réputation d'Anthony Lopes. Selon lui, le Portugais paie sa sortie contre Angers, qui avait fait beaucoup parler. "Il n'y a pas que l'arbitre qui fait une erreur, nous on fait une triple erreur. Si Antho avait touché le ballon, il n'y aurait pas eu faute. Je ne sais pas si je suis objectif mais je trouve qu'il n'y a pas du tout pénalty. Il y a faute de l'attaquant (...) Il (Lopes) est victime de sa mauvaise réputation et de tout le tapage médiatique depuis le match contre Angers, on le savait" a-t-il déclaré. Chacun se fera son propre avis.