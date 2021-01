OL - Rudi Garcia tenait à finir champion d'automne

L'Olympique Lyonnais est parvenu à arracher le match nul (2-2) face au Stade Rennais ce samedi lors de la 19ème journée de Ligue 1. Après avoir été menés au score de deux buts, les Gones ont égalisé dans les dernières minutes de la rencontre. Ce point de pris permet aux Lyonnais de terminer champion d'automne, une distinction à laquelle tenait Rudi Garcia.

"C’est un titre honorifique mais on voulait être champion d’automne et continuer notre série d’invincibilité. On était venus pour gagner, comme au Parc des Princes, mais j’avais dit aux gars que si on n’en avait pas la possibilité, il fallait au moins revenir avec un match nul (...) Le championnat, c’est un vrai marathon. 19 journées, c’est encore long mais on a démontré qu’on devait être capable de remplir notre objectif, être dans les trois premiers et se qualifier pour la Ligue des Champions" a déclaré l'entraineur de l'OL en conférence de presse.