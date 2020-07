OL - Rudi Garcia toujours sous le charme de Bruno Guimarães

Hier en début de soirée, au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais s’est imposé contre l'OGC Nice (1-0, résumé) pour son deuxième match de préparation de l'été. À l'issue de cette deuxième victoire de rang, Rudi Garcia, l'entraîneur rhodanien, a profité de son passage devant les caméras d'OLTV pour souligner la bonne prestation de son milieu de terrain brésilien, Bruno Guimarães.

À lire aussi : la réaction de Rudi Garcia après le succès obtenu face à Nice

"On n’était pas sûr que Bruno (Guimarães) puisse être prêt pour ce match puis finalement il a joué plus d’une heure, c’est parfait. Ça lui a redonné un peu de temps de jeu. On a vu toute son influence dans les passes mais aussi dans le pressing", a indiqué le technicien lyonnais au sujet de son numéro 39, remplacé à l'heure de jeu par Maxence Caqueret.