OL - Rudi Garcia vole au secours d'Anthony Lopes

Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais s'est fait surprendre en fin de match sur sa pelouse face au FC Metz (0-1) lors de la 20e journée de Ligue 1, suite à une sortie hasardeuse du gardien des Gones, Anthony Lopes. Présent en conférence de presse, l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia a défendu son poulain.

"C'est le gardien d'une équipe qui domine ses matchs et qui joue haut, il doit se comporter comme un libéro. Il a cette qualité-là d'aller vers l'avant, de bien lire les trajectoires et d'intervenir quand il faut intervenir. Sur le but, il sort à contre-temps mais l'erreur vient pas que de la, elle vient aussi au départ quand on a le ballon, on doit pas le perdre dos au jeu notamment. On discutera avec lui s'il est perturbé par le fait de pas vouloir faire de fautes. Si c'est le cas, il faut changer ça et qu'il retrouve la normalité de son jeu", a confié le technicien rhodanien, faisant référence aux critiques faites à l'égard du Portugais concernant ses sorties dangereuses.