OL - Rudi Garcia vole au secours de Joachim Andersen

En conférence de presse ce jeudi, Rudi Garcia a tenu à prendre la défense de Joachim Anderson, son défenseur central. Le Danois, qui est arrivé cet été pour une trentaine de millions d'euros, peine à s'imposer du côté du Parc OL. Mais pour l'entraîneur de Lyon, il faut avant tout le mettre en confiance.

"C’est important de bien connaître ses joueurs. Je l’avais souligné après le match de Joachim Andersen à Bordeaux, tout le monde peut faire une erreur. Par contre, relever la tête n’est pas à la portée du premier venu. Comme avec tous les joueurs, il y a parfois un travail spécifique à faire sur le plan athlétique ou technique. Chaque joueur a besoin de la confiance de leur coach et ils l’ont. Il a besoin de s’adapter" explique Garcia. "C’est un nouveau championnat pour lui. La Serie A est plus tactique, avec des défenses bien plus protégées qu’en France. Un joueur n’est jamais meilleur que lorsqu’il est en pleine confiance. C’est notre travail de donner confiance à Joachim Andersen pour qu’il puisse fournir des prestations de haut vol, comme contre Benfica, et pas uniquement grâce à son but".