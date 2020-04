OL - Rudi Garcia voulait arrêter la saison

Au cours d'un entretien accordé à L'Equipe, Rudi Garcia a fait le point sur les réflexions menées par les entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2 au sujet de la marche à suivre concernant la fin de saison. Alors qu'il a affirmé que "l'écrasante majorité" des concernés tirait dans le même sens concernant les conditions d'une éventuelle reprise des compétitions, l'entraîneur lyonnais n'a pas toujours été favorable à ce que le football reprenne en France.

D'après nos confrères de L'Equipe, le technicien français était d'abord en faveur d'un arrêt définitif de la saison et il avait fait part de cette réflexion à ses collègues. Toutefois, l'arrivée dans la discussion de Raymond Domenech, président du syndicat des entraîneurs, a entraîné un changement d'avis. "Rudi (Garcia) avait initié cette possibilité. Il nous disait par exemple de ne pas nous laisser faire. On s'est demandé quel était son but ? De vouloir s'aligner sur la position de son président qui avait parlé d'une saison blanche ?" a confié un pensionnaire de Ligue 2.