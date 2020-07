OL - S'installer au poste de latéral ? La réponse de Maxwel Cornet

Ailier de formation, Maxwel Cornet (23 ans) a parfois dépanné au poste de latéral gauche. Visiblement, ce n'est pas un problème pour le joueur de l'Olympique Lyonnais (22 matches en Ligue 1 cette saison, 4 buts et 3 passes décisives), qui affectionne ce nouveau rôle et qui s'imagine même s'installer dans le couloir défensif de manière définitive.

"Ça ne change pas beaucoup du poste d'ailier. Tu pars juste de plus bas et il faut être rigoureux défensivement. (…) Franchement, j'ai envie. Ça m'a traversé l'esprit. Je ne suis pas fermé à l'idée. Comme je l'ai dit à mon entourage, le plus important est vraiment d’avoir le déclic. Pour cela, c'est bien de discuter avec le coach et le staff pour connaître leurs attentes", a confié le numéro 27 des Gones à RMC.