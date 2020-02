OL - Sept chocs en un peu plus d'un mois pour l'OL !

Jean-Michel Aulas se targuait jeudi matin en conférence de presse, au lendemain de la victoire de l'OL sur l'OM en quart de finale de la Coupe de France, d'être l'un des seuls clubs européens encore engagés dans toutes les compétitions possibles (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Champions League). Cela implique un enchaînement de matchs important qui va connaître un pic pendant un mois entre fin février et fin mars, avec deux matchs face à la Juventus, trois chocs contre Paris, Lille et Rennes et un derby à domicile devant St-Etienne. Après la trêve internationale, Rudi Garcia et ses hommes reprendront directement avec la finale de la Coupe de la Ligue, encore face au PSG... La saison de l'Olympique Lyonnais va se jouer là.

LES DIX PROCHAINS MATCHS DE L'OL