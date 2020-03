OL - Sidney Govou juge la communication de Jean-Michel Aulas

En cette période de confinement et de suspension de la Ligue 1, Jean-Michel Aulas (71 ans), le président de l'Olympique Lyonnais, alimente l'actualité du moment par des sorties dont il a le secret depuis près de 30 ans, date de sa prise de pouvoir entre Rhône et Saône. Dans une interview accordée à nos confrères du quotidien L'Equipe, Sidney Govou (40 ans), ancien joueur des Gones pendant plus de onze ans, s'est prononcé sur la communication de ex-président. L'ancien international français est plutôt fan de la stratégie de son ancien employeur. La plupart du temps tout du moins.

"La com, c'est l'image publique. Lui, en fait, n'est pas dans cette image publique, mais dans la construction du club. L'an passé, c'est la seule fois où j'ai senti qu'il pouvait perdre pied. Car ce n'était pas seulement des soucis de com, mais de gestion interne. C'était, à mes yeux, un discours moins bien maîtrisé et je ne parle pas seulement de l'épisode Bruno Genesio. Là où il est fort, c'est qu'il rebondit car il ne tombe jamais dans la sinistrose. Et même si, sur son histoire de saison blanche, par exemple, il arrive à énerver, il finit par captiver l'attention. Tant qu'il parle, il a gagné", a expliqué l'ancien ailier.