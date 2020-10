OL - Son mercato estival agité digéré, Memphis Depay promet le réveil des Gones !

C'est un Memphis Depay bavard qui s'est présenté en conférence de presse ce vendredi après-midi. L'attaquant et capitaine de l'OL est revenu sur son mercato estival agité, a évoqué son avenir, mais a surtout affiché son envie de refaire parler de lui pour ses performances sur le terrain.

À deux jours d'un déplacement périlleux sur la pelouse du Racing Club Strasbourg Alsace, dimanche en début d'après-midi (13 heures) dans le cadre de la 7ème journée de Ligue 1, Memphis Depay (26 ans) a eu les honneurs de la conférence de presse d'avant-match ce midi. Apaisé et déterminé, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais s'est monté très bavard face aux journalistes, n'éludant aucun sujet. À peine assis, l'international néerlandais (55 sélections, 19 buts) a annoncé la couleur. "Je vais commencer par dire que je suis très heureux d'être ici, très fier d'être un joueur et le capitaine de l'OL", a-t-il ainsi lancé en préambule de son intervention.

"Maintenant, on avance"

"Je pense que certaines choses dites dans les médias, surtout pendant le mercato, ne sont pas toujours vraies et peuvent être mal comprises. Oui, je suis là, c'est vrai qu'il y a eu des intérêts prouvés de clubs. Mais ça ne s'est pas fait. Tout le monde sait que ce n'était pas une situation habituelle, car la fenêtre des transferts a été très longue. C'était étrange et nouveau pour tous. Et, à la fin, cela ne m'a pas aidé car j'ai joué que trois matches comme titulaire puis trois sur le banc. Mais c'est du passé. Je suis content d'être là", a ajouté le numéro 10 rhodanien, déterminé à laisser le dernier mercato estival à rallonge derrière lui : "Mettons plus l'accent sur notre équipe que sur le mercato. Je suis resté silencieux car je voulais être focalisé sur Lyon. Maintenant, on avance".

"J'ai retrouvé une certaine forme de paix"

Le message est clair, l'international batave a refermé le chapitre de son vrai-faux départ, qui est, selon ses dires, pleinement digéré : "C'est un peu la même chose que j'ai vécue avec ma blessure. J'ai une philosophie de vie selon laquelle ma vie est déjà écrite. Je ne peux pas décider de l'avenir, il fallait que je suive le processus. Le mercato est clos et j'ai retrouvé une certaine forme de paix. De l'extérieur, on s'inquiète de savoir si je suis concentré. Mais oui. J'ai déjà rebondi avec les Pays-Bas (Ndlr, pendant la trêve internationale). La vie continue. C'est une situation qui m'inspire pour devenir un meilleur joueur car je peux faire encore mieux", a affirmé le capitaine lyonnais. Les fans rhodaniens peuvent donc être rassurés, leur numéro 10 sera pleinement impliqué dans la suite de la saison des Gones. Une saison qui pourrait bien être sa dernière dans la capitale des Gaules. S'il vient à la disputer jusqu'à son terme.

"Mon esprit est là, même si certaines personnes en doutent"

En effet, en fin de contrat au 30 juin 2021, le natif de Moordrecht ne sait pas de quoi son avenir proche sera fait, ni s'il s'inscrira encore dans la durée à Lyon : "J'ai droit à beaucoup de questions sur le sujet. Je ne peux pas prédire l'avenir. On sait qu'il y a des intérêts. Mais je suis ici pour ma quatrième saison. Profitons. C'est un plaisir d'être là, j'aime le club, les gens. Mon esprit est là. Nous continuons comme ça et pour moi, si c'est jusqu'à la fin de la saison, je serai content, si c'est jusqu'en janvier, nous verrons. Cela ne change rien au fait d'être capitaine. Un capitaine, il doit être jugé sur comment il s'entraîne, comment il aide, comment il gère l'équipe, son leadership. Je suis excité quant à l'avenir. Il faut se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine et je veux aider l'équipe", a-t-il exprimé.

"On est conscient de notre potentiel, on doit désormais le montrer"

Pour atteindre cet objectif, les Gones pourront compter sur un Memphis Depay qui s'estime de retour à 100 % de ses moyens : "Je me sens vraiment très bien. Je reviens de l'équipe nationale avec qui j'ai joué deux matches entiers. Je suis à 100 % selon moi. Je dois juste continuer à travailler pour atteindre de nouveau le niveau qui était le mien avant ma blessure. Je n'ai pas beaucoup joué récemment, donc je dois enchaîner maintenant. C'est le bon moment pour revenir au top", a estimé le Néerlandais, qui a pleinement confiance en les qualités de ses coéquipiers : "Nous avons beaucoup de talents. Je suis content qu'Houssem (Aouar), un joueur exceptionnel, soit aussi resté. Pareil pour (Rayan) Cherki, un autre grand talent. C'est un plaisir de les avoir et les voir grandir avec nous. Nous avons beaucoup de qualité, de vitesse à exploiter. Et je suis confiant sur le fait que Moussa (Dembélé) va encore beaucoup marquer. On est conscient de notre potentiel, on doit désormais le montrer", a-t-il conclu. Début de réponse dimanche, en Alsace.