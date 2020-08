OL - Son rôle de leader ? Memphis Depay répond

En conférence de presse, à la veille du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin, Memphis Depay (26 ans), l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, a été interrogé sur son rôle de leader. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'offensif batave (52 sélections avec les Pays-Bas, 19 buts) le prend très au sérieux, au quotidien.

"Je pense qu'à cet âge, 26 ans, je suis devenu plus mature, plus expérimenté sur le terrain. J'essaie juste d'aider l'équipe, d'être un bon individu dans l'équipe, de faire évoluer l'équipe et de la faire progresser. Je suis heureux avec mes coéquipiers, je peux apprendre d'eux. Ça va avec mon âge, j'essaie de faire du mieux possible", a lancé le numéro 11 des Gones.