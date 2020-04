OL - Succession Maurice : Désiré explique son refus

En quête d'un successeur à Florian Maurice, en partance pour Rennes, l'Olympique Lyonnais avait jeté son dévolu sur Loïc Désiré (44 ans). Mais l'actuel responsable du recrutement au Racing Club Strasbourg Alsace a décliné la proposition du club rhodanien et s'en est expliqué dans un entretien accordé à nos confrères de L'Alsace. Heureux et épanoui aux abords de la Meinau, ce dernier ne se voyait pas quitter les Bleu-et-Blanc, qu'il a rejoints en National il y a six ans

"J’ai eu un premier entretien avec Gérard Houllier (le conseiller du président Jean-Michel Aulas), puis un deuxième avec le même Houllier, Vincent Ponsot (directeur général adjoint) et Juninho (directeur sportif). J’ai vite compris que j’étais bien placé. Nous avons même échangé sur le profil de certains joueurs et l’équipe. Les dirigeants lyonnais ont aussi appelé le président Marc Keller", a-t-il révélé. "J’ai été flatté, c’est sûr. Je me suis même projeté. J’avoue avoir été perturbé durant 72 heures. J’ai pesé le pour et le contre. J’en suis arrivé à la conclusion que je n’étais pas au bout de l’aventure à Strasbourg et j’ai décidé de ne pas répondre favorablement à la proposition de l’OL", a-t-il conclu.