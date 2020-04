OL - Succession Maurice : un premier refus pour l'OL, un ancien joueur du club auditionné

En quête d'un remplaçant à Florian Maurice, l'Olympique Lyonnais multiplie les pistes pour dénicher son successeur. Plusieurs noms ont déjà été évoqués mais L'Equipe, en ce samedi après-midi, vient d'en dévoiler deux nouveaux. Le premier est celui de Loïc Désiré (44 ans), actuellement en poste comme responsable du recrutement au Racing Club Strasbourg Alsace. L'homme faisait l'unanimité auprès du board lyonnais mais le quotidien sportif explique que le club rhodanien s'est heurté à un refus.

"Fier et honoré d'être contacté" par l'OL, Loïc Désiré a pesé le pour et le contre et a finalement décliné la proposition, déterminé à poursuive son travail au Racing, qu'il a rejoint en National il y a six ans et où il s'épanouit. Le deuxième nom est celui de Patrick Müller, ancien défenseur du club (2006-2008), en poste à l'UEFA à Nyon où il s'occupe d'organiser des séminaires. L'ex-joueur suisse a été auditionné et, selon nos confrères, serait intéressé par un retour entre Rhône et Saône. Affaire à suivre.