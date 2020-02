OL - Sylvinho : Juninho assume son erreur de casting

Premier choix de Juninho comme entraîneur, Sylvinho a dirigé l'Olympique Lyonnais pendant deux mois avant d'être remercié en raison de ses mauvais résultats (aucune victoire de la 2ème à la 9ème journée de L1). Limogé le 7 octobre au lendemain de la défaite dans le derby face à Saint-Etienne (1-0), le Brésilien a échoué pour sa première expérience en tant que coach. Juninho, novice lui-aussi dans son poste de directeur sportif, est conscient que cet échec est de sa faute, comme il l'a expliqué à L'Equipe.

"Je me suis planté, oui. Si tu regardes les résultats, il n’était pas prêt pour prendre l’OL. On voulait faire une chose différente à l’intersaison. J’avais suivi de loin tous les problèmes avec Bruno (Genesio) et on a cassé ce qui se faisait. Il y avait un staff présent depuis des années et arrive un nouvel entraîneur. Il faut pouvoir accepter de nouvelles méthodes. Ce n’est pas simple. Et on est revenus à Rudi, un entraîneur français très respecté, deux fois vice-champion d’Italie (avec l’AS Rome, en 2013-2014 et 2014-2015) contre peut-être la meilleure Juve, auteur du doublé Coupe-Championnat avec Lille (2011) et qui a atteint la finale de la Ligue Europa avec Marseille (2018). Il aime la discipline. Il le fallait" a-t-il déclaré.