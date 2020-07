OL - Tatarusanu s'exprime sur les supposées tensions chez les gardiens lyonnais

Ciprian Tatarusanu sera titulaire dans les buts lyonnais, ce vendredi soir en finale de la Coupe de la Ligue face au PSG. Son 7e match de la saison, seulement, alors qu'il était arrivé l'an dernier pour endosser le rôle de numéro un. "C'était une année bizarre, mais j'ai aussi beaucoup appris. C'est la première fois que je ne joue pas, et ce n'est pas facile, honnêtement, mais je respecte toujours les choix des entraîneurs", reconnaît l'international roumain (34 ans) dans une interview à L'Equipe. "Quand j'ai parlé avec Florian, il m'avait dit que j'avais une chance de débuter comme tous les autres. Comme j'ai une grosse confiance en moi, j'ai accepté cette proposition. Et je me suis entraîné chaque semaine pour jouer."

Malgré la déception de se retrouver derrière Anthony Lopes dans la hiérarchie, Tatarusanu dément toute tension avec le portugais ou le staff. "J'ai lu que vous avez écrit que c'était une situation explosive. Non, ce n'était pas comme ça du tout !", assure-t-il. "Avec "Raciop" (Anthony Racioppi, le troisième gardien), on est des pros, j'ai très bien compris la situation et j'ai essayé de prendre le maximum de cette année. Greg (Coupet, l'entraîneur des gardiens parti depuis à Dijon, ndlr) a fait son travail, Lopes, aussi, mais à la fin il n'y en a qu'un qui joue."