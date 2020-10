OL - Thiago Mendes avoue avoir pensé à un départ

Après une saison 2019-2020 ratée, Thiago Mendes (28 ans) a bien songé à quitter l'Olympique Lyonnais lors du dernier mercato estival pour se relancer dans un nouvel environnement. De passage en conférence de presse, le milieu de terrain brésilien, arrivé entre Rhône et Saône en provenance du Lille OSC contre la coquette somme de 25 millions d'euros, a joué franc-jeu à ce sujet.

"Un départ ? Bien sûr que j'y ai pensé, je ne vais pas vous mentir, mais c'est normal quand tout ne va pas très bien, a-t-il expliqué. Après, j'ai beaucoup discuté avec mon épouse. On s'est posés, on a parlé et on a vraiment beaucoup réfléchi. Puis on s'est dit que le président Jean-Michel Aulas me donnait vraiment toute sa confiance, Juninho (Ndlr, le directeur sportif) également, donc j'ai décidé de rester ici pour apporter de la joie au public lyonnais", a indiqué l'Auriverde.