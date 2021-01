OL - Thiago Mendes avoue avoir souhaité partir cet été

L'Olympique Lyonnais réalise jusqu'ici une excellente saison et se trouve à la troisième place à seulement deux points du leader parisien après vingt-et-une journées. Des Gones qui montrent un tout autre visage que celui de la saison dernière, à l'image de Thiago Mendes. Le Brésilien a connu des débuts compliqués dans le Rhône l'an passé, au point de songer à partir cet été.

"J'étais arrivé ici avec beaucoup de poids. J'étais un joueur acheté très cher et ce poids-là ne m’a pas aidé. Je remettais tout en cause, je pensais que tout était de ma faute, j'étais triste. Et puis j'ai beaucoup discuté avec Juni, mon épouse, les joueurs. Juni m'a beaucoup aidé et n'a pas voulu que je parte quand j'ai songé à un départ. Il m'a dit que les beaux jours allaient revenir. J'ai beaucoup travaillé et j'ai pu inverser la tendance et j'en récolte aujourd'hui les fruits. Je suis heureux, tranquille et disponible pour l'entraîneur. Le foot est pour moi avant tout un sentiment de bonheur. Ce n'est pas une question de positionnement sur le terrain" a avoué en conférence de presse le milieu de terrain de 28 ans.