OL - Thiago Mendes de retour face à Reims, le groupe lyonnais

Pour la réception du Stade de Reims, ce vendredi soir (20h45, Groupama Stadium) en ouverture de la 29ème journée de Ligue 1, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a retenu un groupe de dix-huit joueurs. Jason Denayer, Léo Dubois, Oumar Solet, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde sont indisponibles. Rafael, Fernando Marçal, Thiago Mendes et Rayan Cherki sont de retour. Youssouf Koné, Jean Lucas et Amine Gouiri ne sont, eux, pas convoqués.

LE GROUPE DE L'OL

Lopes, Tatarusanu - Tete, Rafael, Marcelo, Andersen, Marçal - Tousart, Caqueret, Thiago Mendes, Aouar, Guimaraes - Terrier, Traoré, Dembélé, Cornet, Toko Ekambi, Cherki.