OL - Thiago Mendes explique son retour en grâce

S'il a pensé à quitter l'Olympique Lyonnais cet été, après une saison 2019-2020 plus que compliquée, Thiago Mendes (28 ans) s'est accroché et est parvenu à relever la tête. Depuis trois matches, le milieu de terrain brésilien a retrouvé la confiance de Rudi Garcia et une place de titulaire chez les Gones. Un retour en grâce que l'Auriverde a tenté d'expliqué en conférence de presse ce vendredi après-midi.

"Je fais mon travail, je fais ce que Rudi Garcia me demande. Je me donne à fond à l’entraînement pour gagner ma place. J’évite aussi les cartons pour être au maximum disponible pour l’équipe. C’était une année d’adaptation la saison dernière, j’espérais mieux. Cela n’a pas été la hauteur de mes espérances. Il y a eu un gros transfert. J’aurais dû montrer plus de choses durant la première saison, pour moi-même, pour le club et pour les supporters… Je ne veux pas parler de soulagement, c’est juste la récompense du travail que je fais. J’ai la confiance du coach et j’avais besoin de cela. Je veux juste aider l’équipe maintenant…", a lancé le numéro 23 du club rhodanien.