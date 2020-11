OL - Thiago Mendes n'a pas digéré les rumeurs sur sa consommation d'alcool et ses sorties nocturnes

L'Olympique Lyonnais a recruté Thiago Mendes en juillet 2019 contre la somme de 25 millions d'euros. Un montant conséquent pour le club rhodanien qui attendait beaucoup de la part du Brésilien la saison dernière. Malheureusement, l'ancien joueur du LOSC n'est pas parvenu à s'imposer à l'OL et a livré des prestations plus qu'insuffisantes. Sur ce début de saison, le milieu de terrain de 28 ans semble enfin monter en puissance. Dans une interview livrée au journal L'Equipe, le joueur des Gones a livré les raisons de ses débuts compliqués dans le Rhône.

"J'entendais Thiago Mendes par-ci, Thiago Mendes par-là... C'était vraiment lourd, on attendait trop de moi, il y avait beaucoup de pression concernant mon arrivée. C'était un très gros transfert et je me suis mis à ressentir toute cette attente comme un poids énorme. Et puis je ressentais aussi beaucoup de pression de la part de certains supporters... (…) Des choses ont été dites, comme quoi j'allais en boîte de nuit, ou que je buvais de l'alcool. Des choses fausses. On parlait beaucoup de moi et c'était lourd à supporter" a déclaré Thiago Mendes au quotidien.