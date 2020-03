OL - Thiago Mendes sort du silence

Thiago Mendes, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, a fait passer un message sur Instagram après ces dernières semaines compliquées. Le Brésilien est, en effet, absent des feuilles de match depuis le 21 février dernier et le premier match de Bruno Guimaraes (soit 5 matchs). Il assure être focus à 100% sur son travail et affirme qu'il n'a jamais manqué de respect à un de ses coéquipiers. Pour rappel, sa femme s'était grimée en clown le soir de OL-Juventus pour protester contre Rudi Garcia, qui avait mis le joueur en tribune.

"Je suis là pour vous laisser un message. Au cours de la semaine, j'ai reçu beaucoup de message de mes amis, de mes collègues, me demandant mon absence sur le terrain. J'ai donc décidé de parler et mettre un terme aux spéculations me concernant. Pour tous ceux qui me connaissent, savent ma nature, mon caractère. Je n'ai jamais manqué de respect à un coéquipier. Malgré tout, je continue à m'entraîner tous les jours et je suis à 100% à la disposition de l'équipe. Je renforce mon engagement envers mon équipe et la direction" a-t-il déclaré.