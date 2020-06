OL - Tino Kadewere qualifié pour la fin de saison 2019-20

Recruté l'hiver dernier contre 12 millions d'euros (hors bonus), avant d'être prêté six mois au Havre, Tino Kadewere (24 ans) a pu découvrir cette semaine son nouvel environnement lyonnais. Les joueurs de l'OL ont retrouvé le chemin de l'entraînement lundi et l'attaquant zimbabwéen n'y a pas échappé. Ce mercredi, il était d'ailleurs présenté à la presse en compagnie de son président Jean-Michel Aulas, du directeur sportif Juninho et du nouveau chef du recrutement Bruno Cheyrou. L'occasion pour lui d'en dire plus sur son profil. "J’aime avoir le ballon dans les pieds. Je pense être plutôt rapide avec le ballon. J’aime être utile pour l’équipe et aider mes coéquipiers", a détaillé Kadewere, qui a par ailleurs fait remarquer être droitier mais avoir "plus marqué du pied gauche. On a forcément un pied plus fort mais je pense qu'un footballeur doit jouer des deux pieds." Juninho a complété : "Il est capable de jouer seul, de jouer derrière l’attaquant. On a joué toute la saison avec Moussa (Dembélé), ils sont complémentaires."

Venu renforcer un effectif pléthorique dans le secteur offensif, l'ancien havrais (20 buts en Ligue 2 cette saison) sait qu'il devra batailler pour trouver sa place et convaincre Rudi Garcia. "Mes performances à l'entraînement me donneront l'opportunité de jouer les matchs", a-t-il prévenu. Jean-Michel Aulas, de son côté, a assuré que sa nouvelle recrue était qualifiée pour les derniers matchs de la saison 2019-20, en Coupe de la Ligue (finale face au PSG) et en Ligue des Champions (8e de finale retour contre la Juventus), probablement entre fin juillet et début août.