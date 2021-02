OL - Tino Kadewere rêvait de jouer pour Lyon

En forme cette saison (9 buts et 3 passes décisives en 21 matchs de Ligue 1 cette saison), Tino Kadewere (25 ans) fait les beaux jours de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, lorsque l'attaquant évoluait au Havre, il avait rêvé de vêtir le maillot des Gones, comme il l'a confié à France Football. Ses rêves sont souvent prémonitoires, comme lorsqu'il avait rêvé qu'il marquait dans le derby contre Saint-Etienne.

"Quand j'étais au Havre, il y a quelques années, j'ai rêvé que j'allais jouer à Lyon. Je me suis vu avec le maillot de l'OL... Et je me suis pas trompé", a confié l'ancien havrais.