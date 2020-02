OL - Toko-Ekambi clair sur son avenir

Prêté cet hiver à Lyon en provenance de Villarreal, l'attaquant Camerounais Karl Toko Ekambi se verrait bien poursuivre l'aventure avec les Gones la saison prochaine. Au micro de Téléfoot, le joueur de 27 ans a clairement exprimé son désir de continuer à porter les couleurs de l'OL.

"Ma préférence ? Le podium en championnat, car ça me permet de rester ici. Dans tout ce que je fais, c'est dans la continuité. Que ce soit dans la vie ou dans le football. Quand je vais quelque part, ce n'est pas pour y rester cinq mois, six mois, un an. Ma volonté, c'est de rester ici." La présence de Lyon sur le podium à la fin de la saison lèverait en effet automatiquement l'option d'achat de 11,5 millions d'euros fixée par le club espagnol. Depuis son arrivée, Toko Ekambi a participé à cinq rencontres de Ligue 1, pour deux buts inscrits et une passe décisive.