OL - Toko Ekambi et Bruno Guimaraes intègrent la liste pour la C1

Du changement dans la liste de l'Olympique Lyonnais pour la Ligue des Champions. En vue de la phase finale, que les Gones débuteront avec un double rendez-vous face à la Juventus Turin (26 février et 17 mars), Rudi Garcia a fait inscrire ses deux recrues Karl Toko Ekambi et Bruno Guimaraes. Au contraire de Camilo, arrivé dans les dernières heures du mercato et d'abord appelé à faire ses preuves en réserve.

Heritier Deyonge, Oumar Solet et Issiar Drame, qui étaient inscrits pour la phase de poules, sont sortis de la liste. Des jeunes comme Rayan Cherki, Melvin Bard, Pierre Kalulu ou Amine Gouiri sont eux présents sur une liste B, dans laquelle Garcia pourra piocher jusqu'à 24 heures avant le coup d'envoi du match.

LA LISTE DE L'OL POUR LA PHASE FINALE DE LDC