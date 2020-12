OL - Toko Ekambi prévient : "Paris ? On va y aller avec les crocs"

Comme son équipe, Karl Toko Ekambi est en grande forme ces dernières semaines. Sur la pelouse du FC Metz, hier soir lors de la 13ème journée de Ligue 1, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais a porté son équipe vers un nouveau succès (1-3, analyse et notes) avec un doublé et une passe décisive à son actif. En zone mixte, le numéro 7 des Gones (28 ans, 7 buts et 3 passes décisives en 11 matches de Ligue 1 cette saison) a logiquement fait part de sa satisfaction suite à cette victoire probante, refusant toutefois de s'enflammer.

"Il fallait prendre ces points pour rester accroché au bon wagon. On a su le faire avec la manière. J’ai la confiance du coach, des partenaires et de tout le club. Cela se ressent dans mes performances. Je vais continuer à travailler…", a indiqué l'international camerounais, dans des propos rapportés par le site officiel du club rhodanien. À l'instar de Rudi Garcia ou Anthony Lopes, le Lion Indomptable est affamé en pensant à la suite : "Paris sera un gros match. On va bien le préparer et on va y aller avec les crocs", a-t-il lancé.