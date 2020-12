OL - Toko Ekambi savoure un succès capital dans "un moment charnière"

Dimanche soir au Parc des Princes, dans l'affiche de clôture de la 14ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est offert le scalp du Paris Saint-Germain (0-1, résumé et notes). Un court succès capital pour les Rhodaniens dans la course au très, très haut du tableau. Logiquement, Karl Toko Ekambi, l'attaquant des Gones (28 ans, 7 buts et 4 passes décisives en 12 rencontres de championnat), ne boudait pas son plaisir lors de son passage en zone mixte.

"Ça fait beaucoup de bien, c’était un moment charnière car on est vraiment proche au classement, donc gagner chez un concurrent direct c’est très bien. On avait un plan de jeu, qu’on a appliqué, et on ne s’est pas trompé sur la préparation du match, on a fait ce qu’on voulait faire", a savouré le numéro 7 lyonnais, et d'ajouter : "On sait souffrir avec le ballon et sans, le plus important c’était de ne pas encaisser de buts et repartir avec les trois points… Je prends beaucoup de plaisir à jouer avec mes partenaires, on fait beaucoup d’effort mais on les fait ensemble et c’est ça le plus important. Sur le but, Tino fait un très bel appel donc c’était logique de lui donner le ballon".