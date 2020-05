OL - Tony Parker de plus en plus emballé par la succession de JM.Aulas

En avril dernier, Jean-Michel Aulas (71 ans) évoquait sa succession à la tête de l'Olympique Lyonnais. Pour prendre sa relève, un nom lui trottait en tête, celui de Tony Parker. En effet, les deux hommes collaborent dans le cadre de projets sportifs liés au basket et l'ancien joueur est ambassadeur de l'OL à l'étranger. Très "touché" et "honoré" qu'Aulas pense à lui, il envisageait réciproquement d'occuper la fonction de président un jour. Dans l'émission "100 % Gones" diffusée sur BFM Lyon, l'ex-basketteur est revenu sur cette potentielle succession, plein d'ambitions.

"C’est un défi immense mais en même temps c’est excitant car avec ce qu’il a mis en place, je pense que tu peux faire tellement de choses" s'imagine Parker, qui voit les choses en grand ! "On peut accomplir tellement de choses par rapport à tout ce qu’il a mis en place pour pouvoir grossir le budget et faire d’autres projets, et continuer à investir dans le sport en France". Un challenge "d'une pression énorme" qui ne l'intimide pas. Concernant le départ de l'emblématique Jean-Michel Aulas, à la tête de Lyon depuis 1987, "c’est lui qui décidera du timing. Je sais qu’il a évoqué 3 à 4 ans dans les journaux. Quand il est prêt, il est prêt. Il saura dans son cœur quand il est prêt à passer la main" précise-t-il.