OL - Tony Parker évoque sa discussion avec Kalulu pour le convaincre de signer pro

Membre du conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais, et considéré par Jean-Michel Aulas comme un potentiel successeur, Tony Parker prend son rôle très à coeur. En effet, l'ancien basketteur professionnel a tout tenté pour conserver Pierre Kalulu à Lyon, notamment en décrochant son téléphone pour le convaincre.

"Le fait d’intégrer le conseil d’administration, d’être impliqué dans des décisions comme celle-là, cela montre la confiance que Jean-Michel (Aulas) a en moi. Quand il m’a contacté pour appeler Pierre, je l’ai fait volontiers. C’était un joueur important pour nous, malheureusement il a décidé de ne pas rester" déclare Parker à RMC. "Cela n’empêche pas que je vais rester en contact avec lui. On s’est parlé après, on ne sait pas de quoi l’avenir est fait. J’ai bien aimé ma discussion avec lui, on gardera un œil sur lui c’est sûr".