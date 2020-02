OL - Tony Parker va intégrer OL Groupe

Président de l'Asvel et membre du CA d'OL Groupe, c'est possible. A l'occasion d'un point presse, Jean-Michel Aulas a indiqué que Tony Parker, à la tête du club de basket de l'Asvel depuis 2014 et retiré des parquets depuis l'été dernier, va prochainement intégrer le conseil d'administration d'OL Groupe, la holding qui contrôle l'Olympique Lyonnais. "On va faire en sorte de lui faire une place dans les mois qui viennent au sein du conseil d'administration d'OL Groupe. C'est une décision qui a été prise hier (mardi) au conseil d'administration", a indiqué Aulas, dans des propos rapportés par L'Equipe.

Le président lyonnais a ensuite expliqué la genèse de cette idée surprenante. "D'abord, il y a un partenariat avec Tony Parker sur la partie basket. Deux, il y a une convergence de visions sur ce que doivent être les clubs de haut niveau en termes d'organisation, de préparation, d'investissement capitalistique", a poursuivi JMA. "Tony a aussi intégré, à nos côtés, le capital d'OL Reign à Seattle (franchise de foot féminin). Et puis, dans notre partenariat, il y a toute une partie de développement international en Chine et aux États-Unis qui va être faite par Tony Parker qui devient, plus qu'un ambassadeur de la marque OL, un vrai partenaire." Pour rappel, OL Groupe est récemment entré dans le capital de l'Asvel et possède, depuis décembre dernier, 31,67% des parts du club de basket.